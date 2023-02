WVI trekt vergunningsaanvraag voor De Spie in Brugge in

De West-Vlaamse Intercommunale trekt haar vergunningsaanvraag in voor De Spie in Brugge. De WVI wil er een bedrijventerrein, maar natuurverenigingen tekenden bij minister Demir beroep aan tegen de omgevingsvergunning. Ze wijzen op het belang van de historische poldergraslanden.

Natuurverenigingen verzamelden al zo'n 1000 handtekeningen tegen de plannen en hielden van het weekend ook een protestwandeling. Maar het departement van de minister hoeft zich nu dus niet te buigen over hun beroep. De WVI trekt zelf de vergunningsaanvraag in na adviezen van het Agentschap Natuur en Bos. De intercommunale zal later een nieuwe, aangepaste vergunningsaanvraag indienen.