WS Zarren stopt na 48 jaar in het voetbal

Vierdeprovincialer WS Zarren speelde gisteren haar laatste wedstrijd ooit. Begin dit jaar werd duidelijk dat de ploeg er na 48 jaar in het voetbal mee zou stoppen.

WS Zarren nam zondag in schoonheid afscheid van het provinciaal voetbal. In wat de allerlaatste wedstrijd ooit was, won de vierdeprovincialer met 5-2 van Bulskamp. Zarren strandt op de derde plaats, op twee puntjes van kampioen NSVD Handzame.

De club werd dit seizoen nog gerund door drie oudere bestuursleden, maar ze hebben samen besloten om er na dit seizoen mee te stoppen. De eerste ploeg houdt dus op met bestaan, maar de jeugd en de reserveploeg blijven wel verder spelen.

LEES OOK