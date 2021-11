Wrak van Duitse duikboot UB32 geïdentificeerd voor kust

Het wrak van de Duitse onderzeeër UB32 ligt op een vijftigtal kilometer ten noordwesten van Oostende, 41 meter diep. Het voorste deel van de onderzeeër is volledig vernield door een vliegtuigbom en de romp is in twee stukken gebroken. Toch is het nagenoeg zeker dat aan boord van deze UB32 vierentwintig bemanningsleden om het leven kwamen. (Lees verder onder de schets)

23 schepen tot zinken gebracht

Er zijn al elf wrakken van duikboten geïdentificeerd voor onze kust. Het verhaal van deze onderzeeër is goed gedocumenteerd en dat is toch wel bijzonder. HIj heeft in de Eerste Wereldoorlog op vijf maanden tijd 23 schepen tot zinken gebracht.