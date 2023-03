Wouter Deprez staat voor de elfde keer in Concertgebouw Brugge en dat voor het goede doel: meer bossen in Vlaanderen en Congo

Dit is niet alleen een stunt, maar ook een primeur voor de geschiedenisboeken van Concertgebouw Brugge. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat er iemand met dezelfde voorstelling elf keer in Concertgebouw Brugge staat. Vlaanderen loopt storm voor zijn voorstelling. In totaal kwamen er tot nu toe al 12.000 kijklustigen naar Brugge.

Het belooft een unieke editie te worden. De benefietvoorstelling is ten voordele van twee bebossingsprojecten, het Concertgebouwbos in Brugge en Faja Lobi in Congo. Deprez kwam zelf met het idee af om zijn elfde show toe te wijden aan deze twee projecten. Comedyshows.be staat in voor de organisatie van deze voorstelling. Zowel Wouter Deprez, Concertgebouw Brugge als Comedyshows.be zetten zich in voor de projecten. De volledige opbrengst gaat dan ook naar beide bebossingsprojecten.

Wouter Deprez: “Ik heb grote waardering voor mensen die zich willen inzetten voor zo'n fantastische projecten. Heel straf om te zien wat de mensen van Faja Lobi op zo'n relatief korte termijn neerzetten. Bovendien gaat het niet louter om het opnieuw gaan bebossen maar is het ook zeer duurzaam op socio-economisch vlak ter plaatse. Het project biedt bijvoorbeeld jobs aan 580 in Congo maar er werd ondertussen ook een ziekenhuis, timmerwerkplaats, restaurant en internetcafé gebouwd. Ook het lokale project Concertgebouwbos is fijn om te ondersteunen. Ik speel vaak in Concertgebouw, mooi om te zien dat er ook van hun kant dergelijke initiatieven komen.“