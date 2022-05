Wouter De Vriendt geen kandidaat-voorzitter Groen

Enkele weken geleden kondigde Meyrem Almaci aan dat ze stopt als voorzitster. Kandidatenduo's om haar en Dany Neudt op te volgen aan het hoofd van de groene partij, hebben tot dinsdag om 17.00 uur om hun kandidatuur in te dienen. Woensdag worden de definitieve duo's bekendgemaakt.

Een van de namen die opdoken voor de job, was die van Oostendenaar Wouter De Vriendt. Hij zal echter geen kandidaat zijn. "Dat is een positieve keuze", zegt hij. "De steun en de aanmoedigingen heb ik erg gewaardeerd, daarom heb ik het ook overwogen. Maar ik ben nog maar recent fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer en ik werk enorm graag samen met ons team van parlementsleden en onze ministers. Ik hou ervan om de dingen af te maken waaraan ik begonnen ben. Als fractieleider zal ik hoe dan ook mee engagement opnemen voor een sterkere groene partij, in lijn met de successen uit het buitenland."

Wel kijkt hij uit naar een boeiende inhoudelijke race de komende weken. "De uitdaging is groot. Ik hoop op sterke, wervende kandidaturen die de partij kunnen verbreden, en die de brug kunnen slaan tussen het uitbouwen van een scherper profiel en verantwoordelijk besturen. Er is niets mooier dan deel uit te maken van een groene, progressieve beweging", aldus nog De Vriendt.