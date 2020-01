Wouter Beke: "Erkenningen materniteiten blijven"

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke kreeg vanmiddag verschillende vragen over de studie over de kraamklinieken van een week geleden.

Ook Immanuel De Reuse van Vlaams Belang heeft heel wat bedenkingen bij de studie.

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zouden verschillende materniteiten moeten sluiten. Ook vijf kraamafdelingen in West-Vlaanderen zouden moeten verdwijnen omdat ze niet kostenefficiënt genoeg werken. Het gaat om kraamafdelingen van ziekenhuizen in Menen, Tielt, Torhout, Oostende en Knokke.

Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse van Vlaams Belang: "De voorzitster van de Vlaamse beroepsvereniging voor vroedvrouwen stelt het als volgt. Het rapport legt te veel de nadruk op kwantiteit. Het bekijkt bevallingen louter vanuit een economisch perspectief terwijl een bevalling voor ouders en familie een heel emotionele gebeurtenis is. Voor de ouders en familie is het belangrijk dat ze die gebeurtenis kunnen beleven in een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen en, waar ze zich verzorgd voelen."

"Niet ingrijpen op erkenningen"

Minister van Welzijn & Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) reageert: "Wij willen nu nog niet ingrijpen op de erkenningen. Zoals hierboven geschetst kijken we in eerste instantie naar de vorming van de loco regionale klinische ziekenhuisnetwerken. Daarnaast vragen we aan alle ziekenhuizen om tegen 1 januari 2021 werk te maken van een regionaal zorgstrategisch plan. In zo’n plan wordt de nood aan zorg geplaatst tegenover het aanbod aan zorg in die regio."