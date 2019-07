Wouter (9) is jongste orgelspeler

Wouter Bolle uit Roeselare is verzot op orgelspelen. En met zijn negen jaar is hij wellicht de jongste orgelspeler van het land.

Wouter volgt orgelles aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare. En het mag niet verwonderen dat hij ook daar met voorsprong de jongste leerling is. Thuis oefenen gebeurt op de piano, tijdens het schooljaar kan Wouter één keer per week op het grote orgel spelen in de Sint-Michielskerk in Roeselare. En dat klinkt best indrukwekkend.

Misvieringen

De smaak voor het orgelspel had hij al heel vroeg te pakken, al van in de tweede kleuterklas. "Ik ging naar de mis, en op het einde speelden ze altijd orgel. En ik bleef dan altijd tot het helemaal gedaan was." Wouter maakt deel uit van een muzikale familie, maar ook voor zijn ouders is een orgel geen evidente keuze.