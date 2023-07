World Press Photo toont meest confronterende nieuwsfoto’s

In Knokke-Heist is de tentoonstelling World Press Photo geopend. Het gaat om een selectie van de meest confronterende nieuwsfoto’s van het jaar. De winnende foto’s drukken ons met de neus op de wereldproblemen.

Het confronterende beeld van het beleg van Marioepol is de globale winnaar van de World Press Photo 2023. De Oekraïner Evgeniy Maloletka brengt in één beeld het menselijk leed van de Russische invasie. We zien (zie foto hieronder) de hoogzwangere Irina die op een brancard wordt weggedragen aan de gebombardeerde kraamkliniek in Marioepol.

(lees verder onder de foto)

Dit jaar is ook Nick Hannes geselecteerd. De Antwerpenaar reist als fotojournalist de wereld rond. Hij legt de focus op de gastarbeiders die in de Egyptische woestijnhitte een nieuwe hoofdstad bouwen.

Knokke-Heist is de eerste buitenlandse stop van de World Press Photo op tournee langs de belangrijkste wereldsteden. De World Press Photo selectie van de winnende foto’s zijn tot half augustus te bekijken in de tuin van cultuurcentrum Scharpoord.