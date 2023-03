Workshops bij Essevee tegen grensoverschrijdend gedrag

Met zowat 500 leden is de Essevee Academie één van de grootste voetbalacademies in het land.

Petra Desander, vertrouwenspersoon: “In Waregem hebben we te maken met veel verschillende zaken: afkomst, het culturele, geloof, de taalbarrière. Waregem ligt dicht bij de Franse grens. De Franse taal is in onze club toch sterk aanwezig.”

In een algemene studie van de Universiteit Leuven zegt een kwart van de ouders dat hun zoon of dochter minstens 1 keer gediscrimineerd werd. Bij de jeugdspelers zelf zegt 20 % ooit discriminatie ervaren te hebben, vooral i.v.m. hun lichaamsbouw, huidskleur, etniciteit of cultuur, maar ook op basis van spelniveau. Jorick Vandendriessche, Essevee Academie:“Ik denk dat we hier ook meegekregen hebben dat het belangrijk is om bepaalde keuzes ook te verantwoorden en te gaan uitleggen aan spelers en speelsters waarom coaches die keuzes maken. En dat om het gevoel van mis begrepen te worden of een stukje gediscrimineerd te worden op basis van spelniveau, om dat toch meer uit te sluiten.”

Er bestaan geen wondermiddelen, zo blijkt op de workshop. Vooral luisteren, verhalen van spelers en ouders ernstig nemen, alert reageren en mensen op hun gedrag aanspreken. Een goede communicatie kan ook veel misverstanden voorkomen.