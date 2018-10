Wordt provincie centrum insectenkweek?

Het resultaat is een automatische voederlijn voor meelwormen. Die is nodig om de insectenkweek kwaliteitsvol en rendabel te maken. Eetbare insecten voor mens en dier zitten in de lift en daarom is de interesse voor de insectenkweek In West-Vlaanderen groot. Filip Wouters, Agro-biotechnologie Vives: “Met de pilootinstallatie bij Inagro kunnen we aantonen hoeveel tijd er gewonnen wordt: arbeidstijd en geld. Om de kostprijs van de insecten naar beneden te krijgen.”

Wormen en insecten voeden zich met afval of reststromen. Op dat vlak zitten we hier wel goed. Jonas Claeys, onderzoeker Inagro: “We zitten hier met veel voedingsbedrijven met reststromen. Ik zie West-Vlaanderen als het centrum van de insectenkweek voor België.”