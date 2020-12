Wordt Martine Tanghe ereburger van de stad Kortrijk?

Martine Tanghe heeft gisteravond tijdens "Het Journaal" de Grote Prijs Jan Wauters ontvangen, de VRT-taalprijs voor uitmuntend en creatief taalgebruik. Het was de allerlaatste keer dat Martine Tanghe "Het Journaal" op Eén presenteerde, nu ze met pensioen gaat.

Tanghe is geboren in Bellem in Oost-Vlaanderen, maar sinds haar derde woonde ze haar hele jeugd in Bissegem bij Kortrijk. In het middelbaar studeerde ze Grieks-Latijn aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk.

Martine Tanghe nam dus gisteravond voor de allerlaatste keer afscheid van de kijkers van "Het Journaal". Daarmee kwam een einde aan een tijdperk. Ruim 42 jaar geleden startte Martine Tanghe haar carrière bij de toenmalige BRT. Van de kernramp in Tsjernobyl in 1986, de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York, tot tal van verkiezingsmarathons: Martine Tanghe was het schermgezicht dat het nieuws in de huiskamers bracht. Vaak ook met een kwinkslag.

Op het einde van "Het Journaal" maandagavond kreeg een geëmotioneerde Martine Tanghe een bos bloemen van haar kleinkind, tevens haar knuffelcontact, waarna nieuwsanker Wim De Vilder een overzicht van haar carrière inleidde. Thérèse Wauters, weduwe van sportjournalist Jan Wauters, kende haar vervolgens de Grote Prijs Jan Wauters toe, de VRT-prijs voor uitmuntend en creatief taalgebruik. Die werd voor de gelegenheid omgedoopt tot een carrièreprijs, "omdat je dit jaar de prijs verdient, maar ook alle voorgaande jaren".

Kortrijks gemeenteraadslid Nawal Maghroud (sp.a): “Martine Tanghe, geliefd door velen en een vaste waarde op onze TV. Als journaliste kwam ze terecht in een mannenwereld en heeft ze zich ontplooid tot een waar fenomeen in Vlaanderen. Gisteren hebben we met z'n allen afscheid van haar genomen en zei ze: 'Alles komt goed.' Jazeker Martine, alles komt goed. Onze harten heb je alvast gewonnen. Martine staat gekend als een sterke madam, gepassioneerd door de Nederlandse taal en met roots in Bissegem, Kortrijk. Om die reden wil ik in de volgende gemeenteraad voorstellen om Martine Tanghe ereburger te maken van onze stad.”