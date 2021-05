Wordt "k En Brugge in M'n Herte" officieel Brugs volkslied?

Die kans is in ieder geval vrij groot. De krant Brugsch Handelsblad wil met een onlinepetitie tegen het eind van de maand 1.000 stemmen ophalen, om de plannen toe te lichten en te verdedigen op de gemeenteraad. Het enthousiasme bij bekend en minder bekend Brugge is in ieder geval heel groot. (Lees verder onder de foto)

En ook Benny Scott voelt zich bijzonder vereerd. "Het nummer is 40 jaar oud, daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan", zegt hij. "Dus ja, hetgeen nu aan het gebeuren is, overweldigt mij. Ik ben heel veel mensen dankbaar, en ik hoop natuurlijk dat het lukt." ‘k En Brugge in M’n Herte is al het officieuze Brugse volkslied, maar nu wil Brugsch Handelsblad er ook het officiële van maken. Stemmen kan via de website.

Bekende Bruggelingen doen mee

Redacteur Olivier Neese: "Eigenlijk mag iedereen stemmen, maar om officieel te zijn moeten we de Bruggelingen eruit filteren. Het is belangrijk dat we meer dan 1000 stemmen hebben, want hoe meer stemmen we hebben, hoe sterker we ons punt op de gemeenteraad kunnen krijgen. Stemmen kan tot het einde van de maand. En veel bekende Bruggelingen zoals Wim Lybaert en Chris Dusauchoit springen mee op de kar.