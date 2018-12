De nieuwe bestuursploeg van Anzegem wil de gebouwen van het vroegere textielbedrijf Escolys in deelgemeente Vichte kopen. Dat heeft het gisteravond gezegd op de allerlaatste gemeenteraad van deze legislatuur.

Het lege fabrieksgebouw ligt in deelgemeente Vichte. Volgens het nieuwe bestuur is het een ideale locatie om heel wat functies te centraliseren, zoals het gemeentehuis en de sporthal. Dat zou zelfs kunnen in de bestaande fabrieksgebouwen.

Zoals bekend is de nieuwe ploeg geen voorstander van een uitbreiding van het gemeentehuis in de afgebrande kerk van Anzegem. Dat zou te duur zijn. Escolys heeft een maand geleden de deuren gesloten. 65 mensen verliezen hun werk.

