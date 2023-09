Worden WO-I-sites in Westhoek Unesco Werelderfgoed? Morgen weten we het

Wellicht morgen weten we of een dertigtal oorlogsbegraafplaatsen en monumenten van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek een erkenning krijgen als UNESCO-werelderfgoed.

Het comité dat daarover beslist, zit momenteel samen in Saoedi-Arabië. Vijf jaar geleden lukte het niet, maar met de nieuwe kandidatuur is het misschien wel mogelijk. Het nieuwe dossier zet meer in op oorlogseducatie en is samen met Frankrijk ingediend.

Bedford House Cemetery langs de Rijselseweg in Zillebeke is één van de bijna dertig militaire begraafplaatsen en oorlogsmonumenten in de Westhoek die kans maken op bescherming als Werelderfgoed. Vijf jaar geleden gaf het Unesco-comité geen groen licht, morgen misschien wél. Dominiek Dendooven, historicus en medewerker In Flanders Fields Museum: “Hun belangrijkste zorg was: oorlogserfgoed, kan dat ook niet ingezet worden om nationalistische redenen en mensengroepen tegen elkaar opzetten? Het dossier is aangepast. We argumenteren nu veel sterker: dit zijn plaatsen van ontmoeting, plaatsen om mensen op te voeden richting vrede en verzoening.”

Niet alleen begraafplaatsen

Op de lijst staan niet alleen militaire begraafplaatsen, maar ook monumenten zoals de Vredestoren in Mesen, de Menenpoort in Ieper of de crypte van de oude IJzertoren in Diksmuide. Aan een erkenning als Unesco-werelderfgoed hangen geen extra verplichtingen of geld vast. Het gaat vooral om een symbolische titel én prestige. “Het is eigenlijk een keurmerk om te zeggen: dit is echt erfgoed dat van wereldbelang is. Dat is een opsteker op toeristisch vlak. We kunnen dat wel gebruiken na COVID, de brexit en de financiële crisis. Maar het is ook een opsteker voor de wijze waarop wij hier in de Westhoek en Noord-Frankrijk bezig zijn met het oorlogserfgoed," besluit Dominiek Dendooven.

