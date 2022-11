Worden brandblusvliegtuigen straks gebouwd in Oostende?

Bouwt het Belgische bedrijf Roadfour straks brandblusvliegtuigen aan de luchthaven in Oostende? De beslissing daarover valt de komende maanden, want naast Oostende zijn er ook nog twee andere mogelijke locaties in Frankrijk.

Voor de luchthaven zou het een opsteker zijn, zeker na het verdwijnen van Aerocircular vorig jaar, een bedrijf dat vliegtuigen ontmantelt.

"Ons plan gaat in de laatste rechte lijn naar een beslissing. Er waren meerdere mogelijke locaties in Europa waar de samenbouw van dit toestel zou kunnen doorgaan. Op dit ogenblik zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen. Twee in Frankrijk en één, natuurlijk hier bij ons in België, in Oostende", klinkt het bij Luc Stultjens van Roadfour Brandblusvliegtuigen.

Sinds deze week heeft Roadfour al een kantoor op de Oostendse luchthaven. Als de fabriek er komt, zal de ontwikkeling van de vliegtuigen wel nog jaren duren. En daarom is het ook belangrijk dat de zee dichtbij is. Zo kunnen ze tijdens het testen makkelijk water scheppen. Op termijn zouden er bij het bedrijf 1.000 mensen kunnen werken.

In Oostende studeren ook veel vliegtuigtechnici af. Dat kan een troef zijn. Volgens Roadfour worden bosbrandvliegtuigen door de klimaatverandering steeds belangrijker. De beslissing over de locatie valt wellicht voor maart.