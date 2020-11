Woonzorgcentrum Sint-Anna Eernegem breidt uit

In volle coronatijden neemt het woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem een nieuwe afdeling in gebruik. Naast de 60 nieuwe kamers breidt de site uit met 13 nieuwe assistentiewoningen. De geplande opendeurdag en feestelijke opening kunnen wel niet doorgaan.

Op vandaag telt de site 16 assistentiewoningen. Daar komen nu 13 nieuwe woningen bovenop. “Een assistentiewoning is een woning die aangepast is aan de noden van het ouder worden. 65-plussers kunnen er zelfstandig wonen en toch rekenen op de professionele dienstverlening van onze organisatie” zegt directeur Patrick Vallé.

Naast de uitbreiding op de site start Curando in Eernegem vanaf januari 2021 een gloednieuwe dienstverlening op. “Met de opstart van Cura thuisverpleging in de buurt willen we mensen steunen in hun wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Curando zorgt zo, voor iedereen die dat wenst, voor een aanbod van wonen en zorg op maat.”