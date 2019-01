Woonzorgcentra Tielt en Wakken fuseren en vernieuwen

Het komt tussen een fusie van de woonzorgcentra Sint-Andries in Tielt en OLV van Lourdes in Wakken bij Dentergem.

Daarmee willen ze de krachten bundelen om beter te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen binnen de ouderenzorg. Beide woonzorgcentra zullen de huidige zorg- en dienstverlening in de toekomst verder zetten en zullen hierbij hun expertise in zware zorgsituaties samen verder ontwikkelen, centraliseren en delen. De fusie gaat in vanaf juli.

Nieuwbouw

Het is de bedoeling dat de gebouwen van beide voorzieningen vervangen worden door nieuwe woonzorgcentra. Daarvoor is een investering van 32 miljoen euo voorzien. Samen zullen ze 285 plaatsen ter beschikking hebben, dat zijn er 61 meer dan nu. Bovendien zullen ze ook thuiszorg ondersteunende voorzieningen aanbieden. De nieuwbouwprojecten moeten in de loop van 2023 in gebruik genomen worden.

Extra tewerkstelling

Volgens de verantwoordelijken laat de fusie niet alleen toe om in Wakken nieuwe zorginitiatieven te ontwikkelen zoals een kortverblijf en een dagverzorgingscentrum, maar zal de voorziening in Tielt door de schaalvergroting kunnen uitbreiden. Met de uitbreiding van plaatsen en een uitbreiding van het aanbod is vanaf 2023 een extra tewerkstelling mogelijk. Het woonzorgcentrum Sint-Andries heeft op heden een nauwe samenwerking met het aanpalend Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. OLV van Lourdes te Wakken behoort tot de Woonzorggroep GVO in Kortrijk.