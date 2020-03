Woonzorgcentra smeken om meer beschermingsmiddelen

Eén op drie mensen die in ons land overleden zijn aan het coronavirus, wonen in een woonzorgcentrum. Ondanks de strenge maatregelen die er al gelden.

Toch zijn het net de zorgkundigen van die centra die nog altijd verlegen zitten om beschermingsmateriaal. Mondmaskers zijn er nog wel voor de komende week. Maar schorten of ontsmettende gel zijn er nog vaak te kort. (Lees verder onder de foto)

In Kuurne krijgen vijf leerwerknemers een andere taak. Normaal werken ze op het voedselverdeelcentrum in de buurt. Vandaag vullen ze flesjes met ontsmettende gel voor de triagepunten in de gemeenten die aangesloten zijn bij de W13. De woonzorgcentra komen nu dus nog niet aan bod, terwijl ook daar groot tekort is.

Psychologisch zeer zwaar

Ook in de woonzorgcentra De Vlinder en Ceder aan de Leie in Harelbeke verloopt het leven voor 246 bewoners intussen achter glas. De directeur doet zijn best om zijn personeel voldoende te beschermen. De besmettingstoestand is er onder controle. Eén bewoner is naar het ziekenhuis overgebracht, zes zijn er geïsoleerd op hun kamer. Het personeel bewaakt de regels en respecteert de afstand. Toch weegt de hele toestand psychologisch zwaar.