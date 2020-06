Woonzorgcentra mogen meer bezoekers ontvangen

Vanaf vandaag kunnen woonzorgcentra meer bezoekers ontvangen. In de vijf rusthuizen van Zorg Kortrijk mag de partner op de kamer van bewoners en kunnen maximaal twee andere familieleden op bezoek in een aparte ruimte.

Veel andere centra wachten nog af en verwelkomen pas vanaf maandag terug bezoekers. Clara Debels mocht vandaag alvast dochter Frieda en schoonzoon Luc ontvangen, een blij weerzien.

Philippe De Coene - Schepen van sociale zaken Kortrijk: "Sint-Jozef is een van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk waar bezoek weer kan. En dat is zeer belangrijk voor de mentale gezondheid van de bewoners. Al gelden er uiteraard wel strikte regels. De partner die nog thuiswoont mag alleen op de kamer met masker en schort. En het is noodzakelijk om een zekere afstand te bewaren. Al is dit uiteraard zeer emotioneel."