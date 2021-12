Woonzaak voert actie in Kortrijk voor beter woonbeleid

Om die procedure kracht bij te zetten organiseren de partners van de Woonzaak deze week een tour door heel Vlaanderen. Vandaag houdt hun caravan halt op de Veemarkt in Kortrijk.

Volgens de partners van De Woonzaak zijn er veel problemen met de toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, en woonzekerheid op de private huurmarkt. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning en op de private huurmarkt niet terecht kan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid. Dat vinden ze onaanvaardbaar want dat creëert schrijnende situaties. (Lees verder onder de foto)

Ook dit Somalisch gezin met vier kinderen in Kortrijk kan van die problemen meepraten. Sinds mei vorig jaar is hun huurwoning onbewoonbaar verklaard. Voordien moesten ze 600 euro huishuur betalen. In afwachting van een sociale woning betalen ze niets meer voor het onbewoonbare pand. Maar ze slagen er niet in om zo'n sociale woning te pakken te krijgen.