Woonproject Mispelaar krijgt negatief advies

Het woonproject aan de Mispelaar in Brugge heeft van de provinciale omgevingsambtenaar een negatief advies gekregen.

De Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo wil aan de Mispelaar in Assebroek 63 woningen bouwen. Mensen uit de buurt, een milieuvereniging en ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn tegen het project.

De Mispelaar is overstromingsgevoelig. Vivendo voorziet wel extra waterbuffering maar dat is niet overtuigend voor de omgevingsambtenaar. De deputatie neemt volgende maand een beslissing, maar die is niet bindend.

Jaren protest

Buurtbewoners protesteren al jaren tegen de komst van 63 huizen en appartementen uit vrees voor verkeersdrukte en wateroverlast.