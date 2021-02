Woonblokken Spijker en Schardauw worden gesloopt

De bekende en misschien ook wel beruchte sociale woonblokken Spijker en Schardauw in Kuurne worden de komende jaren in fasen afgebroken en ruimen plaats voor nieuwe appartementsgebouwen.

Het nieuwe project zal beter in de omgeving geïntegreerd worden met meer licht, ruimte en groen. Toch zullen er evenveel woongelegenheden zijn. De mensen zullen iets compacter wonen. Het hele nieuwbouwproject zal zo’n 30 miljoen euro kosten.

Hoe één en ander er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk. Architect Stefaan Beel heeft een voorontwerp klaar, maar er is nog veel werk voor het eerste gebouw afgebroken wordt, want zowel de tijdelijke verhuis, sloop als heropbouw worden in fasen uitgevoerd. Het eerste gebouw zou dan in 2023 opgetrokken worden en het hele project zal pas in 2028 voltooid zijn.

Spijker en Schardauw zijn woonblokken uit de jaren ‘70 met weinig woonkwaliteit en comfort. Er wonen 600 mensen in 153 appartementen. De woonblokken hebben door de jaren heeft ook een kwalijke reputatie gekregen. Francis Benoit, burgemeester: "Dit is een concept dat verouderd is, die heel wat leefbaarheidsproblematieken heeft, verouderde appartementen, niet toegankelijk. Deze buurt is uiteindelijk ook een mix van nationaliteiten die heel dicht op mekaar wonen. En dat heeft gemaakt dat Spijker en Schardauw, die positief begonnen is in de jaren ’80, uiteindelijk is vergleden naar een wat negatieve wijk."

Eind juni komt er nog een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Kuurne.