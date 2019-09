Woningprijzen eerste helft 2019 opnieuw gestegen

De woningprijzen in onze provincie zijn in de eerste zes maanden van 2019 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In West-Vlaanderen bedraagt de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing 225.000 euro, voor een open bebouwing is dat 330.000 euro en voor een appartement 189.000 euro.

De mediaanprijs is niet de gemiddelde prijs, maar de prijs van de woning die precies in het midden staat nadat je alle woningprijzen op een rijtje hebt gezet.

In vergelijking met een jaar eerder zijn de mediaanprijzen in West-Vlaanderen dus opnieuw gestegen: met 5.000 euro of 2,3 procent voor gesloten of halfopen bebouwingen, met 18.500 euro of 5,9 procent voor open bebouwingen en met 4.000 euro of 2,2 procent voor appartementen.

De duurste gemeente om een huis te kopen in West-Vlaanderen was in het eerste halfjaar Knokke-Heist. De mediaanprijs voor verkochte huizen bedraagt er 530.000 euro. Nog in de Vlaamse Top 20: Zuienkerke (360.000 euro) op de 20ste plaats.

8 West-Vlaamse gemeenten in Top 20 goedkoopste woningen in Vlaanderen

De goedkoopste huizen in West-Vlaanderen vind je in Menen (155.000 euro, plaats 2 in Vlaamse Top 20), Wervik (160.000 euro, plaats 3), Alveringem (165.000 euro, plaats 5), Meulebeke (185.000, plaats 14), Diksmuide (190.000, plaats 16), Avelgem (190.000, plaats 17), Middelkerke (190.000, plaats 18) en Izegem (190.000, plaats 20).