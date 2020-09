Woningprijzen bij ons stijgen met 2 à 3 procent

De woningprijzen in West-Vlaanderen zijn in de eerste zes maanden van 2020 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de verkoopakten die werden geregistreerd door de FOD Financiën.

De mediaanprijs voor een losstaand huis in West-Vlaanderen is nu 340.000 euro. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met 2019. De mediaanprijs voor een halfopen of gesloten woning is 230.000 euro (+2%). Appartementen zijn met een mediaanprijs van 195.000 2,5% gestegen.

In Vlaanderen waren de huizen het duurst in Vlaams-Brabant en het goedkoopst in Limburg. Knokke-Heist was de duurste gemeente in de eerste jaarhelft, met een mediaanprijs van 682.500 euro voor een huis in gesloten, halfopen of open bebouwing. De goedkoopste gemeente was Heuvelland met een mediaanprijs van 139.000 euro.

In de TOP 20 van duurste Vlaamse gemeenten staat naast Knokke-Heist ook nog Jabbeke (20ste plaats). In de TOP 20 van goedkoopste Vlaamse gemeenten staan maar liefst negen West-Vlaamse gemeenten.

Ter info: de mediaanprijs is het middelste getal in een reeks, nadat je de prijzen van alle woningen in een bepaalde gemeente op volgorde hebt gezet. Dat is dus niet de gemiddelde prijs.