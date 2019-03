Woningen voor mensen met jongdementie in Kortrijk

In Kortrijk is Het Portiek van De Korenbloem officieel geopend.

Dat is een specifieke vorm van wonen voor jonge mensen met dementie en/of zorg. Het project is uniek in Zuid-West-Vlaanderen.

'Het Portiek is een nieuwbouwproject met kleinschalige woningen waar jonge mensen verschillende zorgvormen kunnen vinden onder hetzelfde dak of dichtbij', zeggen de initiatiefnemers. 'Residentieel wonen maar ook een dagcentrum, een lokaal dienstencentrum, kortverblijf, …. De klemtonen worden gelegd in de vorm van maximale vrijheid voor alle gebruikers, zorginnovatie, integratie in en met de buurt, huiselijk wonen, …'

Op zondag 17 maart, de Dag Van De Zorg, kan iedereen een kijkje komen nemen van 10 tot 17 uur.