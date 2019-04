Woningen onbewoonbaar door brandende frietketel

Gisterennamiddag is brand uitgebroken in een rijwoning van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie in de Dourdanstraat in Geluwe.

Dat gebeurde even na vijf uur. Een frietketel in de garage had vuur gevat en toen de bewoonster van 83 het vuur probeerde te blussen met water, escaleerde de brand. De vrouw kon nog naar de buren lopen die op hun beurt de hulpdiensten verwittigden. De brandweer kon niet verhinderen dat de woning heel wat schade opliep en onbewoonbaar is. De vrouw werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Een inwonende zoon was op het moment van de brand niet aanwezig. Ook de aanpalende woning liep heel wat roet- en rookschade op en is tijdelijk onbewoonbaar. “Onze woning is zwart van voor tot achter”, aldus de aangeslagen buurvrouw.