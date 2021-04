Deze morgen heeft een zware brand veel schade aangebracht aan een woning in de Gentstraat in Ingelmunster.

De brand ontstond omstreeks 9 uur. De bewoonster merkte de brand op en kon rekenen op de hulp van een buurman die met een brandblusser het vuur wat onder controle kreeg.

Toch konden de vlammen zich nog verspreiden en sloeg de brand later in op een koepel. De bandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur uiteindelijk onder controle.

De schade is aanzienlijk. De keuken is zo goed als volledig uitgebrand en er is rook-en waterschade in het volledige huis.