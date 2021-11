Zondagavond is een rijwoning in de St-Elisabethlaan in De Panne door een uitslaande brand volledig vernield.

Verschillende korpsen kwamen ter plaatse om de vlammen die tot 10 meter hoog oplaaiden te blussen. De bewoners waren niet thuis bij het ontstaan van de brand. De brandweer probeerde een aanpalende woning te vrijwaren, maar of dat volledig gelukt is is nog niet bekend. De woning brandde volledig uit. Voor de twee bewoners wordt door de gemeente een onderkomen gezocht. De oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet bekend.