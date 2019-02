Dinsdagavond is een woning in de Oude Lettenhofstraat in Zwevegem helemaal uitgebrand.

De brandweer van de zone Fluvia kreeg de melding binnen om kwart over vijf. Het ging om een uitslaande brand in een huizenblok van drie woningen in de Oude Lettenhofstraat. Die is vrij landelijk gelegen. De brandweer slaagde er in om de twee aanpalende woningen te vrijwaren maar het vuur heeft de andere woning wel vernield. Omliggende korpsen boden versterking aan de brandweerpost van Zwevegem. Er vielen geen slachtoffers bij de brand.