Woning onbewoonbaar na branden crème brûlée

Zaterdagavond ontstond een hevige woningbrand in Meulebeke waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is. De brand begon in de keuken toen de bewoonster een crème brûlée wou branden.

Bij het branden van het dessert ontstond een klein vuurtje. De vrouw legde de brander in de gootsteen en bedekte het geheel met een handdoek om het vuur af te dekken. Het vuur was niet te temperen en de vrouw ging haar buurman verwittigen. Ondertussen kon het vuur uitbreiden over de keuken.

CRISISOPVANG

Toen de brandweer enkele minuten ter plaatse aankwam was er al sprake van een uitslaande keukenbrand. De brandweer bluste via de achter- en voorzijde van het huis waardoor het vuur snel onder controle was en niet oversloeg naar de rest van de woning.

De schade aan de woning is wel aanzienlijk. De keuken is helemaal uitgebrand en in andere ruimtes van de woning is er rookschade. Het koppel werd opgevangen door de buren, maar kan vanaf vandaag terecht in een crisiswoning. Het zal enkele weken of maanden duren voor de bewoners terug in hun eigen woning kunnen intrekken.