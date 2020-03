Woning gaat in de vlammen op in Koekelare

Een zware uitslaande brand in de Korkentapstraat in Koekelare heeft afgelopen nacht een woning vernield.

De brand ontstond omstreeks 3 uur. Vijf korpsen werden ter plaatse gestuurd om de brand te bestrijden. De woning stond in korte tijd in lichterlaaie en was niet meer te redden. Een groot deel van het dak stortte in. Tankwagens reden op en af met bluswater. De oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet gekend.