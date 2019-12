Women's All Star Game in Desselgem zet vrouwenbasket in de kijker

In sporthal Leiestadion in Dessegem werd gisteren een Women's All Star Game gespeeld. Belgian Cat Julie Vanloo stak samen met Project Mensch haar schouders onder dit idee en bokste een tweede succesvolle editie in elkaar.

De speciale basketbalmatch is een ode aan de vrouwensport, onder de slogan 'The Future is Female'. Het begon als een bevlieging, maar de tweede editie van deze All Star Game is al uitgegroeid tot een echt begrip in basketland.

Hoewel bezielster Julie Vanloo er dit keer zelf niet bij kon zijn, omwille van de lopende competitie in Australië, werd het toch een geslaagde avond. Naast basketbalspeelsters gaven ook veel sterren uit andere sporten een acte de présence.