Wolkbreuk zorgt voor grote schade in topturnhal Lauwe

Bij de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer vlakbij de sporthal liep het water binnen in de turnzaal, de opvang en de eetzaal en keuken. "Dankzij een Whatsap-groepje zijn meteen collega's komen helpen," schrijft de school op Facebook. "Ook enkele toevallige passanten staken een handje toe." Elders in Lauwe zette de regen straten blank. Ook in Dadizele, bij Moorslede was dat zo. Daar is geen andere schade gemeld.