Wolkbreuk treft vooral Lauwe

De streek van Menen en Dadizele is gisteravond getroffen door een wolkbreuk. De brandweer kreeg oproepen voor wateroverlast. Ook bij gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer in Lauwe kwam het water binnen.

Er is lokaal 20 milimeter water gevallen op korte tijd in de streek van Menen. Vooral Lauwe lijkt daarbij getroffen. Bij de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer liep het water binnen in de turnzaal, de opvang en de eetzaal en keuken. "Dankzij een Whatsap-groepje zijn meteen collega's komen helpen," schrijft de school op Facebook. "Ook enkele toevallige passanten staken een handje toe." (lees verder onder de video)