"Wolf beter minder beschermen en zo minder overlast"

"Die ene wolf bij ons is natuurlijk een zwerver, een roedel bij ons op korte termijn is echt wel ondenkbaar", zegt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere uit Roeselare.

"Maar ik verwijs wel naar de discussie die hier in het Europees parlement volop woedt over de beschermingsstatus van de wolf. Het dier behoort tot de best beschermde van Europa. We moeten misschien over die beschermingsstatus kunnen nadenken. We moeten op lokaal niveau kijken wat het effect van die wolf is en hoeveel wolven er op lokaal niveau samenwonen zoals we bijvoorbeeld in Limburg de grotere aantallen zien en wat de overlast is van die wolf op lokaal niveau. Als het bijvoorbeeld gaat over het doodbijten van landbouwdieren of over echte conflicten tussen mens en wolf, op dat moment moeten we volgens mij echt durven spreken over die beschermingsstatus."