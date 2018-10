'Woestzoeker' van Antigone is aanklacht tegen kinderarmoede

“Woestzoeker”, de nieuwe productie van Theater Antigone gaat vanavond in Kortrijk in première, niet toevallig op de werelddag tegen armoede, want het verhaal gaat over kinderarmoede.

Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke voorstelling over hoe een groeiende sociale ongelijkheid ook het onderwijs aantast. Twee woeste zoekers trekken hartstochtelijk ten strijde tegen een vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te kloppen is: armoede. Het schijnbaar luchtige spel van twee kinderen schopt de toeschouwer bij momenten een geweten.

Jan Sobrie, tekstschrijver: “Verhalen van kinderen die zich gaan verstoppen in het toilet omdat ze beschaamd zijn omdat ze geen boterhammen in de brooddoos hebben. Dat zijn herkenbare dingen."

Raven Ruëll, regisseur: “We staan in de top 5 van de beste onderwijssystemen in Europa. Maar we staan ook op nummer 3 als het gaat over één van de meest ongelijke schoolsystemen."

Woestzoeker speelt vanavond, morgen en zaterdag bij Theater Antigone in Kortrijk.