In 2027 keert het WK Veldrijden terug naar Oostende, dat meldt Wielerflits. Begin dit jaar gingen Mathieu van der Poel en Lucinda Brand met de regenboogtruien lopen in de West-Vlaamse kustplaats.

