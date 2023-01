WK manillen strijkt in februari neer in Deerlijk

De vorige edities konden op heel wat belangstelling rekenen. De editie in Harelbeke lokte al meer dan 400 deelnemers, en voor de komende editie in Deerlijk ligt het deelnemersaantal met 500 inschrijvingen nog hoger. De organisatie wil wel voorkomen dat de deelnemers op elkaar gepakt zitten en stelt daarom een maximumcapaciteit in.

NATIONALE AANDACHT

Maar de uitstraling van een echt WK zal in Deerlijk toch moeilijk te vinden zijn. De buitenlandse aandacht is gering, met voorlopig amper een buitenlander (een Fransman) tussen de honderden inschrijvingen. De rest van de deelnemers komt vanuit alle uithoeken van België, maar toch vooral uit West-Vlaanderen. Deerlijk voerde zelf een campagne om zoveel mogelijk gemeentegenoten te lokken. Die campagne mistte z'n effect niet, want maar liefst 100 Deerlijkenaars tekenen op 18 februari present. Zij kregen de kans om zich in te schrijven met korting.

Ook het Belgisch kampioenschap stelt straks z'n tenten op in onze provincie. De kustgemeente Bredene wordt dan het decor voor het Belgisch kampioenschap manillen.