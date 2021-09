WK-koorts stijgt in Knokke-Heist en Brugge

Het WK tijdrijden van Knokke-Heist tot in Brugge vindt plaats van 18 tot 22 september. Het aantal bezoekers valt moeilijk in te schatten, maar ze rekenen op 75 tot 90.000 op een topdag. En 30.000 tot 40.000 op de wat luwere dagen.

"We hebben statistieken van de voorbije WK's in Yorkshire en Innsbruck. Vorig jaar was natuurlijk geen referentie. Maar voor ons is het heel moeilijk om daar een aantal op te plakken. Ook omdat het een uniek gegeven is, een tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. We weten wel dat de drukste dag de zondag zal zijn met de elite-mannen. En ook woensdag met de mixed-teams verwachten we heel wat volk hier", weet Astrid Vervaet van de sportdienst in Knokke-Heist

Supporters kunnen ondermeer naast het startpodium terecht, daar komt er een fandorp met groot scherm. Voor de plaatselijke horeca moet het WK een opsteker worden, al is er in de hotels voorlopig nog wat plaats.

"Daar zijn al heel wat boekingen binnengekomen, maar we merken dat de mensen nog wat voorzichtig zijn, omdat er een grote mobiliteitsimpact is. Het weekend van de elite-mannen hebben we ongeveer een bezettingsgraad van 70-75% op dit moment. In de week is dat een tiental procent lager. Maar we zitten in de laatste week. Er zijn misschien nog mensen die wachten in functie van het weer. We vermoeden dat er nog wel wat beweging zal komen", klinkt het.