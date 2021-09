WK: Gevreesde verkeersknoop blijft uit

Heel wat mensen hadden eerder voor een plekje langs het parcours gekozen dan voor aankomstplaats/aankomstzone Brugge.

Politieplan werkt

Een minutieus uitgewerkt verkeersplan, een werk van vele weken voorbereiding, is de voorbije week door de Brugse politie uitgerold. Met correcte last minute-wijzigingen zoals de knip in de Bevrijdingslaan die wegvalt buiten de wedstrijduren. Op zondag, de dag waarop de elite mannen hun wereldkampioenschap rijden, bleek dat plan zijn nut te bewijzen. Rond de aankomstzone bij t Zand hadden de agenten alles netjes onder controle.

Ook de NMBS deed z'n duit in het zakje met zestien extra treinen, goed voor 35.000 extra zitplaatsen richting Brugge en Knokke-Heist. En ook De Lijn pakte uit met een aangepaste dienstverlening.

Drukker langs het parcours

Langs het parcours is het op veel plaatsen heel wat drukker. Aan de startplaats Knokke-Heist of in Damme en Dudzele bijvoorbeeld, staan de mensen vaak rijendik. Ook in de fanzone aan de aankomst is het gezellig, maar is er van een overrompeling geen sprake.

