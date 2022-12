WK-dorpen sluiten na exit Rode Duivels

De pijnlijke uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar is ook het einde van de WK-dorpen die werden opgebouwd. Sommige gaan dicht, andere zoeken naar een andere invulling.

In Oostende zijn de werken begonnen voor de afbraak van het WK-evenement op de Wellington-renbaan.

"We zouden sowieso stoppen als de Belgen er uit lagen", zegt organisator Oliver Orlans. "Financieel valt het mee. We hebben geen winst, maar ook geen verlies. Het is in onze eigen zaal en we hebben goeie afspraken met de sponsors."

Gisteren waren er maar 500 mensen, maar dat hadden ze verwacht. "Het was een wedstrijd op een werkdag om 16u in de namiddag en een match die op papier moeilijk te winnen was", zegt Orlans.