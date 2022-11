WK-dorpen: nog geen stormloop op tickets, "maar geen paniek"

Zondag start het WK in Qatar. Op de Rode Duivels is het wachten tot 23 november. Die matchen kan je op meerdere locaties bekijken . Al is er voor de grote WK-dorpen nog geen stormloop.

In Oostende hebben ze al meer dan tien jaar ervaring met het opzetten van grote WK-dorpen op de Wellington Hippodroom. Ook hier geven ze toe dat de verkoop en de voetbalgekte nog zeker geen storm loopt. Er zijn nog maar 700 tickets verkocht.

"Verwacht door wintereditie"

Volgens de organisatoren is er geen reden voor ongerustheid. "Ik denk dat we dat wel konden verwachten met een wintereditie. Het leeft nog niet echt", zegt Olivier Orlans van het WK-dorp in Oostende, die nog niet meteen panikeert. "In 2018 hadden wij voor de wedstrijd tegen Panama een voorverkoop van 167 tickets, maar uiteindelijk stond hier wel 5.000 man."

Woensdag 23 november tegen Canada verwachten ze in Oostende toch bijna 2.000 supporters.

Ook voor het WK-dorp in Depart in Kortrijk is de ticketverkoop teleurstellend. Per match zijn er 1000 plekken, in totaal zijn er nog maar 100 tickets de deur uit. Toch is de organisator niet van plan om te annuleren. Niels Lybeer: "Ik hoop echt dat de WK-gekte nog komt. Elke match kost ons 8000 euro. Maar de opbrengst gaat naar Jongerenatelier vzw.

Gratis

In Ingelmunster zal er een grote tent staan op het Marktplein. Ze gokken op zo'n 2.500 mensen per match. In een gemeente met 11.000 inwoners is dat niet slecht.

Veel cafébazen werken mee aan dit evenement en zullen hun eigen zaak sluiten. Volgens de organisatie scheelt het ook dat het evenement daar gratis is. "Dat speelt zeker mee, want als ze moeten betalen, dan komen ze niet", zegt Francis Vandeputte.

Wil je zelf liever ergens anders supporteren dan thuis in de zetel, bekijk dan op de kaart waar je terecht kan: