WK Atletiek: Alexander Doom had last van de hitte

Alexander Doom uit Roeselare liet dinsdag de achttiende tijd optekenen in de halve finale van de 400 meter op het WK in Boedapest, Dylan Borlée de negentiende. Het verschil tussen de twee was amper twee honderdsten (45.57 en 45.59).

Allebei haalden ze de zware omstandigheden (34°C) in de Hongaarse hoofdstad aan. In de reeksen liep Doom zondag nog 44.92.Met dat persoonlijk record zou hij dinsdag tweede geworden zijn in zijn halve finale. "Maar nu was het veel zwaarder", legde de 27-jarige West-Vlaming uit. "Het was erg warm om te lopen. Ik had gehoopt dat de temperatuur met het vallen van de avond wat zou zakken, maar het bleef heet. Misschien heb ik mijn wedstrijd ook niet goed ingedeeld en wat te veel gegeven in de eerste tweehonderd meter. Ik wou meeschuiven met olympisch kampioen Steven Gardiner en dat is me aanvankelijk goed gelukt, maar daarna heb ik het bekocht. Normaal is de laatste rechte lijn mijn sterkste punt, maar nu had ik niets meer over."

Topfavoriet Gardiner

In die laatste rechte lijn zag Doom topfavoriet Gardiner in de baan naast hem geblesseerd uitvallen. "Gehinderd heeft me dat niet. Het haalt je misschien even uit je concentratie, maar het heeft zeker geen invloed gehad op mijn resultaat."

"Het was veel zwaarder dan twee dagen geleden", beaamde de dertigjarige Borlée. "De lucht voelde echt loodzwaar aan. Ik voelde me ook minder goed. Ik had graag sneller gelopen en heb echt alles gegeven, maar het zat er niet in. Het is niet anders. Ik was snel gestart, maar voelde na zestig meter iets in de linkerhamstring en heb uit voorzorg wat ingehouden. Ideaal is dat natuurlijk niet. Spijt van die keuze om snel te starten heb ik niet, maar het is wel frustrerend. Het resultaat valt tegen."