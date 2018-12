'The Wiz' gaat in première in Harelbeke

In Harelbeke is de musical “The Wiz” in première gegaan. De voorbije twee jaar hebben zo’n 150 mensen voor en achter de schermen gewerkt aan deze spraakmakende productie.

De tiende musical van Arte Del Sueno is hoog gegrepen, maar de acteurs, figuranten, muzikanten, decorbouwers en kostuummakers leveren een buitengewone prestatie. Twee jaar lang werd er gewerkt aan ‘The Wiz’, een dijk van een musical gebaseerd op The Wizard of Oz. Er werkten zowat 60 mensen op het podium, als zangers, acteurs of in het koor.

Er zijn nu al zijn meer dan 7000 tickets de deur uit voor 23 voorstellingen in Het Spoor in Harelbeke.