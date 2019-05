Witte woede: personeel kampeert aan WZC

Morgen houdt de social profitsector een betoging in Brussel. Ze willen dat de volgende regering iets doet aan de te hoge werkdruk en het personeelstekort in veel instellingen.

In het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide voeren ze vandaag al actie. Het personeel heeft er zijn tenten opgeslagen. Er is zo veel werk, dat we hier beter ook ’s nachts blijven, zeggen ze. Een deel van het personeel voert vanavond dus actie. Hun collega's trekken morgen naar Brussel. Zo blijft de minimumbezetting gegarandeerd.

Te weinig geld en personeel

Het is een ongewoon zicht: een kleine camping aan de ingang van een woonzorgcentrum. De boodschap is duidelijk. Er zijn te weinig centen en te weinig personeel, en de werkdruk is te hoog. Dat is in Diksmuide zo, maar dat is in veel instellingen zo. En dat is ten koste van de dienstverlening en dus van bewoners en patiënten, zeggen de actievoerders.

De actievoerders vragen aan de toekomstige regering een ernstig sociaal overleg, dat leidt tot voldoende centen en een visie op lange termijn. De job moet ook aantrekkelijker worden gemaakt, zeggen ze.