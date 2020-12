Wit-Gele Kruis stoomt personeel klaar voor vaccinatiegolf

Het Wit-Gele Kruis stoomt al zijn verpleegkundigen klaar voor een grootschalige vaccinatiegolf. De thuiszorgorganisatie is klaar om bij te springen waar nodig.

We krijgen zicht op de effectieve vaccinatie tegen het coronavirus. Het is nog even wachten op de uitrol van de strategie, maar het Wit-Gele Kruis stoomt nu al zijn verpleegkundigen klaar voor een vaccinatiegolf.

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen telt bijna 1500 thuiszorgwerkers. Ze krijgen nu allemaal opleiding in kleine groepjes, vanwege corona. Maar ze staan klaar om mee te helpen vaccineren. Tot voor vier jaar mochten alleen artsen een vaccin toedienen. Nu mag de technische handeling ook door verpleegkundigen gebeuren. Een exact protocol voor de corona-inenting is er nog niet.