Wit-Gele Kruis opent eerste vaste verpleegpost

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen opent vandaag in Torhout een vaste verpleegpost, de eerste in onze provincie. De thuiszorgorganisatie is vooral bekend van de honderden mobiele zorgverleners die aan huis komen, maar nu is er dus ook een vaste verpleegpost.

Het gaat om een speciaal ingericht lokaal in de bestaande gebouwen van het Wit-Gele Kruis langs de Bruggestraat in Torhout. De verpleegpost is elke weekdag open. Torhout ligt centraal in de provincie, het streefdoel zijn vijftien tot twintig patiënten per dag. Het gaat om een extra service voor zorgbehoevende patiënten die nog zelf uit de voeten kunnen. Ze kunnen er terecht voor onder meer wondzorg, bloedafname of een inspuiting.

Evelyn Courtens, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: "De mensen kunnen hier langskomen voor alle zorgen die we ook thuis uitvoeren, behalve toiletzorg. De bedoeling is om patiënten die nog werken of mobiel zijn de kans te geven om te komen op een moment dat voor hen past. Ze kunnen een afspraak boeken online of via de telefoon."