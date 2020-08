Wisselvallige zomer voor kusttoerisme

Met september in aantocht, blikt Westtoer terug op een atypische zomer. Het coronavirus had een negatieve impact op het aantal dagjestoeristen, terwijl de vakantiewoningen net drukker bezet waren. De toeristische sector mikt op een goeie nazomer.

Zo'n 3,8 miljoen toeristen brachten in juli en augustus een bezoek aan de Vlaamse kust. Dat blijkt een derde minder dan in 2019. De topdag blijkt voorlopig 8 augustus toen Westtoer afklopte op 175.000 bezoekers. Deze werd echter overschaduwd door de verschillende strandrellen in Blankenberge en Knokke-Heist.

Als gevolg namen beide kustgemeenten nieuwe maatregelen om het kusttoerisme te beperken. "De incidenten zoals in Blankenberge hadden een negatief effect voor de tweede helft van augustus“, aldus Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. "Het zorgde voor een forse daling in de hotelreservaties."

Stijging in verblijfstoerisme

Toch is er ook positief nieuws. Het aantal bezoekers die kozen voor een langer verblijf aan de kust zat in de lift afgelopen zomer. Er werden zo'n 12,5 miljoen overnachtingen geteld in juli en augustus, een vijfde meer dan vorig jaar. "Meestal is het wachten tot de tweede of derde week van juli voor er goeie bezettingscijfers konden voorgelegd worden. Nu startte de zomerdrukte al meteen begin juli", zegt Bosschem.

Eigenaars verkozen afgelopen zomer vaker voor een verblijf in het eigen vakantiehuis aan de kust, waardoor de verhuurcijfers echter beperkter zijn. De federale reisbeperkingen in verband met COVID-19 hebben hier een impact.

Focus op nazomer

De toeristische sector rekent op september en oktober om het sombere voorjaar op te vangen. Daarom benadrukt Westtoer respect te blijven tonen voor de genomen maatregelen. De online druktebarometer werd al 1,9 miljoen keer geconsulteerd, en blijft nog actief.

Momenteel liggen de cijfers voor september tien procent hoger dan vorig jaar. De tien kustgemeenten zullen ook samenwerken met Westtoer om de streek extra te promoten in het najaar.