Wisselend succes voor Kimmer Coppejans

De Oostendenaar verloor zijn eerste enkelwedstrijd op het Challengertoernooi in het Nieuw-Caledonische Noumea (hardcourt/81.240 dollar). In het dubbel was hij enkele uren later wel succesvol. De 24-jarige Coppejans, het veertiende reekshoofd in het enkelspel, was vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde stond een partij met de Amerikaan Donald Young (ATP 248) op het programma. Young won na twee uur en negen minuten tennis in drie sets (3-6, 6-1 en 7-6 (7/4)). In de derde ronde wacht voor de Amerikaan een duel met de Nieuw-Zeelander Jose Rubin Statham (ATP 373).

Coppejans moest enkele uren later, aan de zijde van de Fransman Geoffrey Blancaneaux, al opnieuw het veld op in het dubbelspel. Het duo versloeg de Franse tandem Gregoire Barrere/Tristan Lamasine na anderhalf uur tennis in een supertiebreak (4-6, 7-5 en 13/11). In de tweede ronde (kwartfinales) wacht een confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Italiaans-Franse paar Salvatore Caruso/Kenny