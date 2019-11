Winteropvang in Brugge gestart

Vanaf nu tot het begin van de lente organiseert Welzijnsvereniging ’t Sas van OCMW Brugge opnieuw winteropvang. In de Havenstraat in Brugge zijn van 15 november tot eind maart, 18 bedden beschikbaar voor kwetsbare thuislozen.

Schepen Pablo Annys: “Dit is een uitbreiding met 8 bedden, naast ons gebruikelijke aanbod doorheen het jaar. Het concept is inmiddels bekend. We bieden opvang volgens het bed-bad-brood principe. Wie een slaapplaats wil krijgen, moet tijdig registreren. Dat doen mensen de dag zelf vanaf 11u op het gratis nummer 0800 200 09. Het aanbod van de opvang is 7 dagen op 7 beschikbaar maar we lassen stopnachten in, om alle aanmelders een eerlijke kans te geven op een bed.”

Door die regeling kunnen thuislozen 5 op 8 nachten terecht in de Havenstraat. Voor de 3 resterende nachten moeten ze zelf een oplossing zoeken.

Schepen Annys: “Bij vriestemperaturen of extreme weeromstandigheden vallen de stopnachten weg. Iedereen die een bed nodig heeft, is dan welkom in de nachtopvang, ook mensen zonder papieren. Het initiatief is iedere keer een succes. Dat blijkt ook uit het feit dat andere West-Vlaamse centrumsteden zoals Roeselare, Kortrijk en Oostende dezelfde formule aanbieden. Zo kunnen de meest kwetsbaren in onze provincie op verschillende adressen kunnen zoeken naar een bed. Bij vriestemperaturen of zeer slechte weeromstandigheden is dat geen overbodige luxe.”